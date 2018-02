'A Suprema Felicidade' e as incríveis mulheres de Jabor

Jabor não é José Padilha, mas também põe sua tropa de choque na rua. Mariana Lima é a mãe, uma bela mulher que tudo sacrificou por amor e, ao longo dos anos 1940/50, vira uma dona de casa amargurada, que se interroga do que foi feito de tanto amor que o marido e ela sentiam um pelo outro. Atriz de sólida formação teatral - é casada com Enrique Diaz -, Mariana já era fã de Jabor, o autor de cinema, mesmo que, nas últimas décadas (quase 20 anos!), ele fosse um cineasta de palavras. Ela conta como se preparou - "Vi muitos filmes da época, esculpi a personagem com o pessoal dos figurinos e da maquiagem, mas fundamentalmente vi e revi um filme que se revelou muito útil - Um Sonho Possível, de Sam Mendes, com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, sobre os problemas de um casal."

O elenco de A Suprema Felicidade participa de uma rodada de entrevistas num hotel dos Jardins. Só Marco Nanini, entre os protagonistas, não está presente. Ele faz o avô, personagem chave na trajetória de Paulinho. Nanini está preso no Rio, gravando A Grande Família. Mas ele talvez seja a alma do filme de Jabor.

Na entrevista que deu ao Estado há pouco mais de um mês, quando A Suprema Felicidade abriu o Festival do Rio, o diretor disse que seu filme é pessoal, inspirado em eventos e figuras de sua família, mas não é necessariamente autobiográfico. A Suprema Felicidade tem sido comparado a Amarcord, de Federico Fellini, mas Jabor é o primeiro a reconhecer que Fellini ‘se lembra’ e o filme dele é um pouco o que gostaria de se lembrar. O autor italiano reconstitui sua infância em Rimini, na Itália sob o fascismo. O arco de A Suprema Felicidade é mais completo, mesmo que o filme seja, talvez, mais fragmentado. É o que faz sua beleza particular, e também coloca o espectador na situação de reconstituir no inconsciente a integralidade dessa experiência humana e artística.

As cenas se sucedem. Menino, Paulinho apanha do colega. Adolescente, ele vai reagir e derrubá-lo com um soco, mas enquanto o amigo, que o ama secretamente, se alegra por essa reviravolta do jogo, Paulinho chora pelo que não quer ser - medíocre como seu pobre pai. As ilusões perdidas, a vida reencontrada. Foi maravilhoso para Jaime Matarazzo entrar nessa aventura. Filho de Jayme Monjardim, neto de Maísa, a grande, ele sempre quis fazer cinema, mas sonhava com a autoria, a direção. Ser ator não estava nos seus planos, e aí veio o papel na minissérie sobre a avó, a novela das 6 (Escrito nas Estrelas) e o filme de Jabor. Hoje, ele se sente ator e comemora o contrato de quatro anos que acaba de assinar com a Globo.

"Foram muito importantes para mim as cenas com o Nanini. O personagem lembra meu avô, tem alguma coisa dele, a força vital. E o Nanini foi muito generoso. Trocava comigo sua imensa experiência. Depois de passar pelo teste de contracenar com ele, com a Mariana, com o Dan (Stulbach) posso dizer que, agora, sim, já me sinto ator."