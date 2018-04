A semana de Isabelle Huppert, no Cinesesc

O Cinesesc preparou uma mostra para a francesa Isabelle Huppert, na semana em que a atriz estará na cidade para apresentar a peça ‘Quartett’.

‘Retratos e Fotogramas de Isabelle Huppert’, vai exibir, desta sexta, 11, a 5ª, 19 filmes em que ela atuou - como o inédito Home, que será exibido no sábado, 12, às 20h. Ou o clássico Madame Bovary, de Claude Chabrol, que será exibido também no sábado, mas às 16 horas.

Haverá ainda uma sessão grátis do documentário 'Isabelle Huppert, Une Vie Pour Jouer', de Serge Toubiana, no auditório. No hall do cinema o fã poderá ver uma exposição fotográfica sobre a atriz, a partir de segunda-feira, 14.

Cinesesc

R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 10 (6.ª a dom., R$ 12.).

Confira a programação no site do Cinesesc.