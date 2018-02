'A Rede Social' segue líder da bilheteria norte-americana

Nem as estreias impediram que "A Rede Social", o filme sobre a história do Facebook, se mantivesse à frente nas bilheterias norte-americanas pela segunda semana consecutiva, com arrecadação de US$ 15,5 milhões.

O polêmico "A Rede Social" já acumulou mais de US$ 46 milhões nos EUA e no Canadá desde sua estreia. A produção traz a história de Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, em 2003, que o tornou o bilionário mais jovem do mundo. Aos 26 anos, ele tem uma fortuna estimada pela revista 'Forbes' em US$ 4 bilhões.

Após um fim de semana prolongado pelo feriado nos Estados Unidos - comemoração de 12 de outubro, Descobrimento da América (Dia de Colombo) -, o filme de David Fincher resistiu às duas principais estreias: a comédia "Juntos Pelo Acaso" e o drama "Secretariat". "Juntos pelo Acaso", com Katherine Heigl e Josh Duhamel, alcançou o segundo lugar com US$ 14,6 milhões

A trama se centra em um casal que decide tutelar a filha de dois amigos quando estes morrem em um acidente de trânsito.

O terceiro lugar foi para "Secretariat", com Diane Lane e John Malkovich, que faturou US$ 12,6 milhões. O longa é baseado na história real de Penny Chenery, proprietária do cavalo de corridas Secretariat, ganhador da Tríplice Coroa, em 1973.

A lista dos cinco primeiros da semana se completa com a animação em 3D "A Lenda dos Guardiões", com US$ 6,89 milhões, e o retorno ao terror de Wes Craven (A Hora do Pesadelo-1984) com "My Soul to Take" (ainda sem título em português), também em 3D, com US$ 6,84 milhões.

As outras novidades da telona não chegaram a ficar entre os dez mais da semana. O policial "Stone", com Robert De Niro e Edward Norton, somou US$ 73 mil após estrear em seis cinemas, e "Tamara Drewe", de Stephen Frears, foi exibida em quatro salas e alcançou US$ 20 mil dólares.