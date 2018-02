'A Rede Social' mantém liderança nos cinemas da América do Norte

Duas novas estreias, a comédia romântica "Juntos Pelo Acaso" e "Secretariat", ficaram com o segundo e terceiro lugar respectivamente. "Juntos Pelo Acaso" arrecadou 14,6 milhões de dólares e "Secretariat" ficou com 12,6 milhões de dólares, segundo estimativas dos estúdios no domingo.

"A Rede Social", por sua vez, arrecadou 15,5 milhões de dólares, narrando a história da fundação do site de relacionamentos na Internet, que intrigou os críticos e o público. O filme dirigido por David Fincher está levantando especulações em Hollywood sobre possíveis prêmios.

Em apenas duas semanas nos cinemas, "A Rede Social" acumulou 46,1 milhões de dólares, valor que segundo a Columbia Pictures já cobre os custos de produção, engatando o filme rumo aos lucros.

O filme da Warner Bros "Juntos Pelo Acaso", estrelando Katherine Heigl e Josh Duhamel como dois solteiros que decidem cuidar de um bebê órfão, arrecadou 14,6 milhões de dólares em 3.150 salas de cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Secretariat" conta a história de uma mulher que conquistou seu espaço no universo das corridas de cavalo dominado por homens. O filme encerrou o final de semana com 12,6 milhões de dólares em cerca de 3.200 salas de cinema.

O número dois da semana passada "A Lenda dos Guardiões", da Warner Bros., escorregou duas posições para o quarto lugar, com 7 milhões de dólares arrecadados.

Em quinto lugar ficou outra estreia, o filme de terror "My Soul To Take" em 3D do mestre da categoria Wes Craven. O filme arrecadou 6,9 milhões de dólares.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)