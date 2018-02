'A Rede Social' lidera as bilheterias da América do Norte

O filme "A Rede Social", que conta a história do criador do Facebook, Mark Zuckerberg, reuniu milhões de amigos nos cinemas da América do Norte neste fim de semana, faturando US$ 23 milhões conquistando o primeiro lugar das bilheterias, de acordo com as estimativas do estúdio neste domingo.

O filme sobre a fundação da popular rede social está em cartaz em cerca de 2.800 salas dos Estados Unidos e do Canadá, e arrecadou em média US$ 8,3 mil por local de exibição, um número forte comparado a seus rivais.

"É um ótimo começo para um filme", disse Rory Bruer, presidente de distribuição mundial do estúdio Columbia Pictures.

A animação de Zack Snyder "A Lenda dos Guardiões" foi o segundo filme mais visto no fim de semana, totalizando US$ 10,8 milhões em quase 3.600 cinemas, com média de US$ 3 mil por local de exibição.

O campeão da semana passada ficou em terceiro lugar: "Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme" arrecadou US$ 10,1 milhões. Logo atrás ficou o suspense "The Town", com US$ 10 milhões.

Rondando os cinco primeiros lugares está a comédia de baixo orçamento "Easy A", com bilheteria de US$ 7 milhões.