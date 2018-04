'A Rede Social' é indicado pelo Sindicato dos Produtores dos EUA a melhor filme

O relato sobre o Facebook A Rede Social, o drama sobre a monarquia britânica O Discurso do Rei e o sucesso de ficção científica A Origem foram indicados nesta terça-feira, 4, aos prêmios do Sindicato de Produtores dos Estados Unidos (PGA, na sigla em inglês).

Também receberam indicações a supervivência de 127 Horas, o thriller psicosexual Cisne Negro, a saga de boxe O Vencedor, o relato sobre uma família de lésbicas Minhas Mães e Meu Pai, o suspense de Atração Perigosa, a animação Toy Story 3 e o western Bravura Indômita.

Os ganhadores serão conhecidos em cerimônia no dia 22 de janeiro, três dias antes das indicações ao Oscar. A seleção do Sindicato dos Produtores normalmente coincide com a da Academia.

O Sindicato dos Produtores seguiu os passos da Academia do ano passado e ampliou para 10 o número de candidaturas a melhor filme.

A Rede Social, com Jesse Eisenberg, no papel do fundador do Facebook Mark Zuckerberg, tem sido favorito desde o começo dominando as melhores críticas dos grupos mais importantes de cinema.

O Discurso do Rei, filme em que Colin Firth dá a vida ao gago rei Jorge VI também está entre os favoritos ao Oscar. O longa encabeça a lista dos indicados aos Globos de Ouro e junto com O Vencedor conta com o maior número de candidaturas parra os prêmios do Sindicato do Atores norte-americanos (SAG, na sigla em inglês).

Toy Story 3 também compete pelo prêmio do Sindicato dos Produtores na categoria animação, junto com Meu Malvado Favorito e Como Treinar o Seu Dragão.

Na categoria de televisão foram indicados programas como Glee, 30 Rock, Mad Men, Dexter e filmes ou minisséries como The Pacific, Pillars of the Earth e Temple Grandin.