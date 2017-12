'A Rainha' é líder em indicações no European Film Awards O filme "A Rainha", do diretor britânico Stephen Frears, poderá acrescentar no sábado mais troféus a seu premiado currículo, que já acumula Oscars, Globos de Ouro e Baftas. Estrelado por Helen Mirren, o filme recebeu seis indicações para os prêmios anuais da Academia Européia de Cinema, o maior número entre os 42 filmes da competição. "O Último Rei da Escócia" foi indicado em cinco categorias. As indicações de "A Rainha" incluem as de melhor filme, diretor, atriz e roteirista. A cerimônia de entrega dos prêmios marcará o vigésimo aniversário do European Film Awards. Outro favorito para os prêmios é "4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias", que deu a Palma de Ouro de Cannes ao romeno Cristian Mungiu e acompanha a jornada de duas amigas que são exploradas implacavelmente quando uma delas precisa fazer um aborto. Outros trabalhos a receber várias indicações este ano incluem o drama "Do Outro Lado", do diretor turco-alemão Fatih Akin, e a cinebiografia de Edith Piaf dirigida por Oliver Dahan, "Piaf -- Um Hino ao Amor". "Perfume -- a História de um Assassino", do diretor alemão Tom Tykwer, também recebeu quatro indicações.