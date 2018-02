A poucas semanas do Oscar, veja dez filmes para assistir no cinema neste final de semana

A semana é marcada por grandes estreias do cinema. A pouco menos de um mês do Oscar, vários longas já estrearam por aqui. Birdman e A Teoria de Tudo, dois dos favoritos à premiação deste ano, chagaram às telonas no último dia 29 de janeiro. O novo longa do diretor Tim Burton, Grandes Olhos, também é um dos destaques da semana.

Estrelado por Michael Keaton, Birdman é, entre outras coisas, um comentário ácido sobre a fama e a indústria cultural. Riggan tornou-se um ícone popular, reconhecido em qualquer lugar. Uma celebridade. No entanto, depois de se recusar a fazer o quarto exemplar da franquia Birdman, sua popularidade começa a declinar.

Já A Teoria de Tudo conta a história do astrofísico Stephen Hawking, um gênio aprisionado num corpo que lhe vai sendo progressivamente negado. No filme, ele começa como um jovem com limitações, descobre a doença rara que inibe cada vez mais seus movimentos. Os médicos não lhe dão muito tempo, mas Hawking não apenas sobrevive. Tem filhos, produz pensamentos notáveis e até revoluciona a ciência (e o mercado editorial) com o livro Breve História do Tempo.