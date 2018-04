A irresistível e tentadora garota francesa de 'Garota de Mônaco'

Um tórrido caso de amor sob a bela paisagem do condado de Mônaco parecia uma proposta tentadora

para o famoso advogado cinquentão Bertrand (Fabrice Luchini). Mas, quando o ciúme se sobrepõe à paixão, ele põe sua carreira a perder para ceder aos caprichos da sedutora Audrey (Louise Bourgoin), protagonista de "A Garota de Mônaco", drama francês que estreia nesta sexta-feira (24) nos cinemas.

Tailer de 'A Garota de Mônaco'

Bertrand é uma celebridade dos tribunais, famoso por ganhar casos aparentemente impossíveis e inocentar réus de currículos indefensáveis. Ele é chamado a Mônaco para defender um criminoso e aceita, tentado pelo desafio. O perigo de um atentado contra o polêmico advogado é tão iminente que Bertrand passa a ter a companhia permanente do guarda-costas Cristophe (Roschdy Zem).

Ao participar de um programa de TV local, Bertrand conhece Audrey, jovem por quem se deixa seduzir. O status de passear ao lado de uma bela e desejada garota, sempre em trajes provocantes, cega o advogado diante dos reais interesses de Audrey, que vê nele a chance de alcançar seu sonho, o sucesso na TV, e ter uma vida de madame com o rico advogado.

O drama aqui ganha tom cômico, já que a paixonite do advogado pela garota o faz ter atitudes vexatórias na tentativa de mostrar-se inserido no universo de Audrey. Para acompanhar o ritmo da moça, o ‘tiozão’ não hesita em cair em baladas estranhas acompanhado dos jovens amigos da namorada, e troca as horas de estudo de seu complicado julgamento poucos dias à frente por uma série de noitadas regadas a bebidas e drogas, tudo para agradar seu novo amor.

A obsessão de Bertrand pela jovem é tamanha que ele chega a flagrá-la se oferecendo a outro homem e não faz nada. Nem mesmoos sermões de Christophe o fazem cair em si. Cabe aoguarda-costas então fazer Bertrand tomar jeito. Ao perceber, durante o julgamento no tribunal, que sua carreira corre sério perigo por seus deslizes, o advogado pede a Christophe que o ajude a se livrar de Audrey. Mas a moça melindrosa não será facilmente enxotada. Afinal, a esse ponto já vislumbra sua vida boa morando em Paris, ao lado do marido totalmente fisgado, em uma vida repleta de luxo e com seus desejos atendidos de prontidão. Para provar sua gratidão a Bertrand, Christophe vai levar a sério a tarefa de livrar o patrão da moça, ainda que isso o leve a arriscar a própria vida.