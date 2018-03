'A Hora e a Vez de Augusto Matraga' vence Festival do Rio

SÃO PAULO - A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Vinicius Coimbra, venceu nesta terça-feira, 18, o prêmio de melhor filme do Festival do Rio. A releitura da obra de Guimarães Rosa foi escolhida pelo júri oficial e pelo público.

Matraga foi premiado também na categoria Melhor Ator, com João Miguel, Melhor Ator Coadjuvante, com José Wilker e Prêmio Especial do Júri, entregue para Chico Anysio.

Na escolha especial do júri, Sudoeste, de Eduardo Nunes, foi o escolhido. Mãe e Filha, de Petrus Cariry, recebeu menção honrosa.

O prêmio de melhor direção foi para Karim Aïnouz, pelo filme O Abismo Prateado. O de melhor roteiro foi para Odilon Rocha, por A Novela das 8.

As atrizes Camila Pitanga (Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios) e Maria Luísa Mendonça (Amanhã Nunca Mais), foram premiadas como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente.

As Canções, de Eduardo Coutinho, levou o troféu de melhor documentário pela escolha popular e pela escolha oficial dos jurados. Os curtas Qual Queijo Você Quer? e Passageiro, de Bruno Melo, foram escolhidos pelo júri e voto popular.

A cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu na noite terça-feira, 18 no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, após cerca de dez dias de mostras de filmes brasileiros.

Veja lista completa dos vencedores do Festival do Rio:

PREMIERE BRASIL - TROFÉU REDENTOR

Melhor Longa-Metragem de Ficção

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Vinicius Coimbra

Prêmio Especial de Júri

Sudoeste - Eduardo Nunes

Menção Honrosa

Mão e Filha - de Petrus Cariry

Melhor Longa-Metragem Documentário

As Canções - Eduardo Coutinho

Prêmio Especial do Júri

Olhe Para Mim de Novo - Kiko Goifman e Claudia Priscila

Melhor curta-metragem

Qual Queijo Você Quer? - Cíntia Domit Bittar

Menção Honrosa

Tempo de Criança - Wagner Novais

Melhor Direção

Karim Aïnouz - O Abismo Prateado

Melhor Ator

João Miguel - A Hora e A Vez de Augusto Matraga

Melhor Atriz

Camila Pitanga - Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios

Melhor Atriz Coadjuvante

Maria Luísa Mendonça - Amanhã Nunca Mais

Melhor Ator Coadjuvante

José Wilker - A Hora e A Vez de Augusto Matraga

Prêmio Especial de Júri

Chico Anysio - A Hora e A Vez de Augusto Matraga

Melhor Roteiro

Odilon Rocha - A Novela das 8

Melhor Montagem

Jordana Berg - Marcelo Yuka no Caminho das Setas

Melhor Fotografia

Mauro Pinheiro Jr. - Sudoeste

Petrus Cariry - Mãe e Filha

JÚRI NOVOS RUMOS

Melhor Filme

Rania - Roberta Marques

JÚRI FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)

Melhor Filme

Sudoeste - Eduardo Nunes

VOTO POPULAR

Melhor Longa-Metragem de Ficção

A Hora e A Vez de Augusto Matraga - Vinicius Coimbra

Melhor Longa-Metragem Documentário

As Canções - Eduardo Coutinho

Melhor Curta-Metragem

Passageiro, de Bruno Melo

MOSTRA GERAÇÃO - JÚRI POPULAR

Lições de um sonho/ Lessons of a Dream - Sebastian Grobler