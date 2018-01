'A Hora do Pesadelo' vai voltar aos cinemas Freddy Krueger está de volta. A New Line está em conversações com a produtora de filmes de horror Platinum Dunes para relançar a série "A Hora do Pesadelo", a franquia que ajudou a consolidar o estúdio. O primeiro filme da franquia foi feito por Wes Craven e lançado em 1984. Seu sucesso tremendo levou à criação de uma série de sequências e deu lugar a um dos vilões mais populares da história do cinema, Freddy Krueger, representado por Robert Englund. Krueger era um serial killer de crianças que foi assassinado pelos pais irados de suas vítimas e que voltou à vida com o rosto queimado e uma luva com garras de aço nas pontas, aterrorizando adolescentes nos sonhos deles. Um roteirista será contratado assim que a greve do Sindicato dos Roteiristas dos EUA chegar ao fim. Os produtores -- Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form -- pretendem focar parte do novo filme na história passada de Krueger. A Platinum Dunes está preparando outro remake, "Sexta-feira 13", que será dirigido por Marcus Nispel para a New Line, para a qual ela criou o remake de "O Massacre da Serra Elétrica" e sua sequência. A empresa também está criando remakes de "Quando Chega a Escuridão", para a Rogue, e de "Os Pássaros", para a Universal. E, ainda, um suspense por enquanto sem título, que não será um remake e que será dirigido por David Goyer.