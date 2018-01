'A Guerra do Paraguay' exibe diálogo áspero entre política e arte

Guerra do Paraguay é uma ótima entrada para a obra de Luiz Rosemberg Filho. Autor de filmes como O Jardim das Espumas (1970), A$$untina das Amérikas (1975) e Crônica de um Industrial (1978), Rosemberg sempre se colocou numa posição de outsider. Ou o colocaram, talvez seja melhor dizer. No entanto, este cineasta sempre produziu um cinema de primeira, inquietante, crítico, de ruptura. Por isso mesmo esteve à margem. A Guerra do Paraguay é seu novo trabalho, uma peça brilhante no contexto de sua obra e trabalho de grande atualidade.

O longa, filmado em deslumbrante preto e branco, puxa de início para um tom brechtiano. A longa sequência inicial mostra mulheres puxando uma carroça por uma estrada deserta. A referência é, talvez, a Mãe Coragem, de Brecht e, de fato, estamos numa situação de guerra. No caso, trata-se da Guerra do Paraguai, do genocídio imposto ao povo paraguaio e que passa por nossa maior façanha bélica. O tempo da sequência, os matizes e outras referências evocam, claro, a Cavalo de Turim, talvez a obra-prima do húngaro Bela Tarr e filme fecho de sua filmografia.

Guerra do Paraguay mantém, em boa parte da sua duração, estrutura teatral, o que não é problema em si. Basta ao espectador habituar-se a essa forma não naturalista de expressão, e que não chega a ser tão rara assim no cinema. Há um longo diálogo entre um soldado que volta do campo de batalha e uma atriz de teatro mambembe, uma das que puxavam a carroça nas imagens de início, conversa que talvez seja o centro de gravidade da obra. O encontro improvável entre esses dois seres se dá numa espécie de fresta do tempo. O homem vem do século 19, a mulher é contemporânea.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que se discute? Nesse diálogo, trava-se uma forte oposição entre a barbárie e o humanismo. O soldado justifica a violência da guerra. A mulher defende a paz, a tolerância, a compreensão mútua. Não existe ingenuidade no que dizem. Os argumentos são sustentados com sabedoria. A Realpolitik de um lado; os argumentos humanistas, de outros. Ambos se amparam e talvez se equivalham do ponto de vista lógico. Será preciso o metro da ética para separá-los e estabelecer hierarquias. Mas, se for o caso, estas se farão na cabeça do espectador e não no discurso do cineasta.

O desfecho é de impacto e joga o espectador num abismo. De forma hábil, Rosemberg usa mescla imagens filmadas a material documental. Como a dizer: é ficção tudo isso que estamos falando ou se trata mais bem de realidade? O filme possui força e causa impacto. As longas cenas teatrais mostram-se exigentes com o espectador. Mas este é recompensado do eventual esforço que tenha para seguir o embate intelectual entre as duas partes por uma espécie de iluminação estética.

No fundo, Guerra do Paraguay expressa o diálogo sempre problemático e áspero entre a política e a arte. Aquela com suas “razões de estado”, que justificam qualquer violência; esta, com o sentido de utopia e humanismo que a caracteriza. Desnecessário dizer o quanto o filme se tornou atual, e como uma espécie de “Guerra do Paraguai”, de extermínio, parece acontecer neste exato momento da vida nacional.

OUTRAS DICAS

Elle

Paul Verhoeven mais uma vez prova que tem mão para o thriller nesta história de estupro que toma um caminho surpreendente. Isabelle Huppert está brilhante.

Eu, Olga Hepnarová

De Tomas Weinreb e Petr Kasda. História real da garota desajustada que decide praticar um ato gratuito e vingar-se da sociedade. Impactante.

O Cinema, Manoel de Oliveira e Eu

O cineasta João Botelho presta homenagem ao seu genial colega Manoel de Oliveira, morto no ano passado.

Vinícius de Moraes, um Rapaz de Família

De Susana Moraes. Registro familiar do cotidiano do poeta Vinicius de Moraes, feito por uma de suas filhas, Susana.