A grande atriz Fernanda Montenegro fala sobre suas referências e influências na vida e na arte

Fernanda Montenegro não seria a grande artista que é sem influências/referências que a marcaram profundamente.

Descubra aqui quem, ou o que, participou desse processo.

Livros

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Comecei a ler muito cedo e aos 16, 17 anos descobri Thomas Mann. Os Buddenbrook foi uma revelação para a jovem que fui. Desde então, li e reli muito o autor. A Montanha Mágica, José e Seus Irmãos, Contos, Morte em Veneza.

Em termos brasileiros, acho que não se pode fugir de Machado de Assis. É um escritor que permanece vivo, um dos construtores da nossa identidade literária.

Pedro Nava, gosto demais.

Nelson Rodrigues. Ele foi um grande dramaturgo. Fez obra de observação social e tocou em temas profundos da indagação existencial. E ele é autor de uma frase que sempre me inspirou. Disse de um personagem que ‘saiu correndo em todas as direções, como cavalo de mocinho’. Muitas vezes me senti assim, na vida e na arte."

Filmes

"O primeiro que me vem é ...E o Vento Levou. Nada mais Hollywood. O cinema dos EUA é narrativo, folhetinesco. Não tem o desassossego existencial dos europeus, de Bergman.

Robert Altman. Sempre gostei muito do humor de Altman, da forma como ele subverte clichês de gêneros.

Irmãos Coen. O que me encanta neles é o inesperado. Mas eles são profundamente (norte-)americanos. Não têm o desassossego dos europeus."

Atores e atrizes

Quem me inspirou? Dulcina de Morais, Bibi Ferreira. Dulcina foi decisiva - ela reformulou a presença do ator no Brasil. E Bibi é uma força. Ela está com quantos anos? 91 ou 92? Eu a vi no começo, acompanhei sua (r)evolução. Essa mulher fez Gota d’Água e My Fair Lady. E hoje canta Sinatra. Canta com paixão, com fé. Vida longa, Bibi!"