'A Garota no Trem' estreia em primeiro, arrecadando 24,7 milhões de dólares

A Garota no Trem desceu na estação com uma estreia que arrecadou 24,7 milhões de dólares, resultado sólido apesar do filme chegar às telas ao mesmo tempo em que grande parte do sudeste dos Estados Unidos ser atingido pelo furacão Matthew.

O sucesso do filme tem um efeito positivo para a DreamWorks, que optou pelo best-seller de Paula Hawkins que fala sobre uma alcoólatra (Emily Blunt) que deve solucionar um desaparecimento misterioso.

A produtora sofreu uma série de insucessos nos últimos anos, mais recentemente, assumindo os insucessos das gêmeas de The BFG e A Luz Entre Oceanos. No entanto, A Garota no Trem dá início a um novo acordo com a Universal Pictures para cinco anos de distribuição.

O Nascimento de uma Nação, de Nate Parker, não teve tanta sorte, estreando em 2.105 cinemas e arrecadando decepcionantes 7,1 milhões de dólares em bilheteria.

A cinebiografia de Nat Turner, líder da rebelião escrava, foi sensação no Festival de Sundance, onde estreou ovacionada, e foi vendida para a Fox Searchlight por 17,5 milhões de dólares. Mas o lançamento descarrilou depois do ressurgimento de acusações de estupro feitas contra Parker e Jean Celestin, coautor de O Nascimento de uma Nação.

Os dois foram acusados de agredir uma colega de faculdade há mais de uma década. Apesar de absolvidos, surgiram notícias de que a acusadora havia cometido suicídio em 2012. A controvérsia ofuscou opiniões fortes e pode ter reduzido as chances do filme no Oscar.

Outro lançamento deste fim de semana, Escola: Os Piores Anos da Minha Vida, tentou cortejar multidões mais jovens e arrecadou na estreia 6,9 milhões de dólares em 2.822 cinemas. O filme fala sobre um adolescente que prega uma série de brincadeiras para envergonhar seu diretor autocrático. É baseado em uma série popular de livros de James Patterson. O filme foi produzido pela CBS Films por 11 milhões de dólares, sendo a Lionsgate responsável pela distribuição.

O campeão da semana passada, O Lar das Crianças Peculiares, viu a bilheteria cair em cerca de 50 por cento, para 15 milhões de dólares, recuando para o segundo lugar. A fantasia Tim Burton já arrecadou um total de 51,1 milhões de dólares. Com o apoio da Fox, o filme custou 110 milhões de dólares.

Horizonte Profundo, da Lionsgate, continua na briga, arrecadando 11,7 milhões de dólares e elevando o total nos EUA para 38,5 milhões de dólares. O drama de ação sobre homens e mulheres que acompanharam um dos piores vazamentos de petróleo da história recebeu críticas sólidas, mas custou 120 milhões de dólares após o acréscimo dos impostos.

O remake de velho oeste Sete Homens e Um Destino, da Sony, ficou em quarto lugar, com bilheteria de 9,1 milhões de dólares, e totalizando 75,9 milhões de arrecadação. Cegonhas, a comédia de animação da Warner Bros., está entre os cinco primeiros, com 8,4 milhões de dólares, elevando suas receitas para 50,1 milhões de dólares.