A família na memória poética de "Eu me Lembro" Grande vencedor do Festival de Brasília de 2005, "Eu me Lembro" ganhou, entre outros, os Candangos de melhor filme, direção e roteiro. Foi uma verdadeira consagração para Edgard Navarro, cineasta baiano que assinou filmes baratos e transgressores que já o levaram a ser homenageado pelo Festival do Rio. É um cinema 100% autoral. O repórter integrava o júri que superpremiou Navarro em Brasília. Ele mereceu, embora seja necessário explicar que, inicialmente, um filme memorialístico, com um título tão próximo do cultuado "Amarcord", de Federico Fellini, parecesse o cúmulo da pretensão "É pretensioso, mas também é muito sincero fazer assim, de corpo aberto, uma revisão da própria vida", define Navarro, que busca respaldo no filósofo Nietzsche, que analisou justamente essa dualidade da arrogância e da humildade humanas. Navarro lembra seus verdes anos em Salvador, as primeiras descobertas sexuais e as decepções religiosas, volta-se para a sua juventude, em plena ditadura militar, e termina, fellinianamente, com a rodagem do próprio filme, como o Guido Anselmi interpretado por Marcello Mastroianni em "Oito e Meio". Quem esse Edgard Navarro pensa que é, você pode até se perguntar, mas vai logo esquecer a pergunta ao ingressar nesse universo meio mágico, sem deixar de ser crítico de toda uma geração, que é o filme. A família que Navarro retrata, pai autoritário, mãe submissa, todo tipo de agregados à vida na casa é muito mais que uma auto-referência. Poderia estar em qualquer compêndio de sociologia que queira analisar/contestar a noção de cordialidade do brasileiro. E vai além - falando de si e da sua família, Navarro atinge a universalidade. Foi um filme difícil de fazer? "Foi difícil pela dificuldade econômica, mas essa história sempre me perseguiu. Quando me decidi a encarar o desafio, escrevi rapidamente o roteiro, como uma catarse. Começamos a filmar com quase nada. Quando o dinheiro acabou, o produtor me disse que teria de enxugar o roteiro. Sofri, mas agora acho que foi melhor. O filme teria ficado muito longo, sem aprofundar mais personagens e situações. E as elipses tornaram sua linguagem mais interessante " O próprio Navarro diverte-se ao definir "Eu me Lembro" como o filme mais mainstream de sua carreira. Ele pode ter características mais palatáveis, mas com certeza não faz concessões ao mercado. Sexo, política, família, religião, o Navarro libertário faz-se presente em cada fotograma. Como foi filmar a morte da mãe, a briga e a reconciliação com o pai? "Foi doloroso, mas lindo. Sinto que sou outro depois desse mergulho tão radical, em mim e na Bahia, no Brasil da minha geração."