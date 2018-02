'A Era do Gelo 4' esfria 'O Espetacular Homem Aranha' nos EUA e Canadá

Líder folgado no fim de semana anterior, o mais recente "Homem-Aranha", novo filme da franquia com Andrew Garfield no papel de Peter Parker, caiu para o segundo lugar com vendas de 35 milhões de dólares, de acordo com estimativas dos estúdios neste domingo.

O filme do super-herói arrecadou 140 milhões de dólares nos seis primeiros dias de exibição, iniciados à meia noite da véspera do feriado de 4 de julho, dia da independência nos Estados Unidos.

"Ted", comédia sobre um homem e seu urso de pelúcia boca suja e maconheiro, escorregou para a terceira posição com vendas locais de 22,1 milhões de dólares de sexta-feira a domingo.

"Brave", novo conto de fadas animado da Disney, recolheu 10,7 milhões de dólares em ingressos no mercado norte-americano na quarta colocação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Ronald Grover e Bob Tourtellotte)