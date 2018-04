'A Era do Gelo 3' estreia no topo das bilheterias britânicas

"A Era do Gelo 3" arrecadou 7,6 milhões de libras (12,31 milhões de dólares) em sua estreia, informou a Screen International nesta terça-feira, não tão distante do recorde do ano alcançado no mês passado por Transformers, que arrecadou 8,3 milhões de libras nos três primeiros dias de exibição.

O terceiro filma da série "A Era do Gelo", lançado em 3D, centra sua história em volta do mundo perdido dos dinossauros sob o gelo e traz as vozes de Ray Romano, Queen Latifah e John Leguizamo em inglês. Na versão dublada em português, o longa tem as vozes de Diogo Vilela e Cláudia Jimenez.

Outra estreia, "Inimigos Públicos", ficou em segundo lugar, com Johnny Depp como o gangster da década de 1930 John Dillinger.

"Transformers: A Vingança dos Derrotados" caiu para 3o, enquanto a comédia "Se Beber, Não Case", caiu duas posições, para o 4o colocado.

Cameron Diaz e Alec Baldwin caíram um lugar para a 5o posição com o drama "My Sister's Keeper", logo acima da aventura da Idade da Pedra "Ano Um", com Jack Black e Michael Cera, que caiu três lugares para 6o.

A comédia romântica de Bollywood "Kambakkht Ishq" estreou em 7o, enquanto Ben Stiller com "Uma Noite no Museu 2" caiu do 5o para a 8o posição.

"O Exterminador do Futuro: A Salvação", o quarto filme da série e o primeiro a não estrelar Arnold Schwarzenegger, caiu três lugares, para 9o. A história de duas mulheres à procura de um novo começo na vida em "Sunshine Cleaning" não mudou de lugar em 10o.

(Por Paul Casciato)