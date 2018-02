'A Entrevista' tem estreia confirmada no Brasil para o dia 29

O filme A Entrevista teve estreia confirmada no Brasil para o dia 29 de janeiro. A informação foi divulgada pela Sony Pictures nesta terça-feira, 6. A comédia causou controvérsia por fazer uma sátira ao ditador norte-coreano Kim Jong-un. O lançamento brasileiro, assim como de outros países, estava suspenso após um ciberataque à empresa nos EUA.

A estreia do filme nos EUA também chegou a ser desmarcada, por medo de ataques durante as exibições do longa. No entanto, o lançamento foi feito na América do Norte no dia 24 de dezembro. No Brasil e em outros países, o lançamento foi suspenso após os ataques de hackers e só foi confirmado novamente nesta terça-feira. Ainda não há datas definidas para lançamento do filme em plataformas digitais no Brasil.