'A Entrevista' aparece na lista de indicados do Framboesa de Ouro

Transformers: A Era da Extinção lidera a corrida pelo prêmio Framboesa de Ouro, que "homenageia" as piores produções do ano do cinema americano. As comédias A Entrevista, sobre um plano da CIA para assassinar Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, e Sex Tape: Perdido na Nuvem, com Cameron Diaz, também foram indicados.

Entre os destaques na corrida pelo Razzies também estão Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola, Hércules e Inatividade Paranormal 2.

Seth Rogen e James Franco disputam o prêmio de pior ator por A Entrevista, assim como o de pior dupla do cinema. Os vencedores do 35º Framboesa de Ouro serão anunciados no dia 21 de fevereiro, um dia antes da premiação do Oscar. No dia 14 de janeiro, a organização divulga oficialmente os indicados. Os vencedores são escolhidos pelos internautas, membros da Associação Framboesa de Ouro.

Eventualmente a cerimônia conta com algumas estrelas na plateia. Halle Berry, em 2005, e Sandra Bullock, em 2010, foram pessoalmente receber seus prêmios.

Lista de pré-indicados

Pior filme

"Saving Christmas"

"Transcendence: A revolução"

"Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

"Atlas Shrugged: Who is John Galt?"

"Hércules"

"Sex tape: Perdido na nuvem"

"Inatividade Paranormal 2"

"As tartarugas ninja"

"O apocalipse"

"A entrevista"

"Transformers: A era da extinção"

"Frankenstein: Entre anjos e demônios"

Pior refilmagem, rip-off ou sequência

"Noé"

"Hércules"

"A lenda de Oz"

"Inatividade Paranormal 2"

"Os mercenários 3"

"Atlas Shrugged: Who is John Galt?"

"Annie"

"Êxodo: Deuses e reis"

"Amor sem fim"

"Pompeia"

"Transformers: A era da extinção"

"Frankenstein: Entre anjos e demônios"

"As tartarugas ninja"

Pior roteiro

"Transformers: A era da extinção"

"Inatividade Paranormal 2"

"Pompeia"

"Hércules"

"Sex tape: Perdido na nuvem"

"Amor sem fim"

"O apocalipse"

"Os mercenários 3"

"Um conto do destino"

"Saving Christmas"

"Atlas Shrugged: Who is John Galt?"

"Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

"Noé"

"As tartarugas ninja"

"Transcendence: A revolução"

"Frankenstein: Entre anjos e demônios"

Pior dupla

Qualquer dois robôs, de "Transformers: A era da extinção"

James Franco e Seth Rogen ou Randall Park (Kim Jong-un), de "A entrevista"

Kellan Lutz e seu abdomen, peitoral ou glúteo, de "Hércules"

O elenco de "Os mercenários 3"

O elenco de "Atlas Shrugged: Who is John Galt?"

Seth McFarlane e Charlize Theron, de "Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

Os “Rock Monsters”, de "Noé"

Johnny Depp e seu “doppelganger virtual”, de "Transcendence: A revolução"

Alex Pettyfer e Gabrielle Wilde, de "Amor sem fim"

Kirk Cameron e seu ego, de "Saving Christmas"

Cameron Diaz e Jason Segel, de "Sex tape: Perdido na nuvem"

Pior diretor

James Manera, de "Atlas Shrugged: Who is John Galt?"

Jake Kasdan, de "Sex tape: Perdido na nuvem"

Darren Aronofsky, de "Noé"

Seth McFarlane, de "Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

Jonathan Liebesman, de "As tartarugas ninja"

Renny Harlin, de "Hércules"

Michael Tiddes, de "Inatividade Paranormal 2"

Michael Bay, de "Transformers: A era da extinção"

Wally Pfister, de "Transcendence: A revolução"

Darren Doane, de "Saving Christmas"Vic Armstrong, de "Amor sem fim"

Pior ator coadjuvante

Shaquille O’Neal, de "Juntos e misturados"

Jonatan Schaech, de "Hércules"

Kelsey Grammer, de "Os mercenários 3" e "Transformers: A era da extinção"

Ah-Nuld Schwarzenegger, de "Os mercenários 3"

Morgan Freeman, de "Transcendence: A revolução"

Jack Black, de "Sex tape: Perdido na nuvem"

Liam Neeson, de "Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

Russell Crowe, de "Um conto do destino"

Mel Gibson, de "Os mercenários 3"

Kiefer Sutherland, de "Pompeia"

T.J. Miller, de "Transformers: A era da extinção"

Pior atriz coadjuvante

Sophia Miles, de "Transformers: A era da extinção"

Jamie Pressley, de "Inatividade Paranormal 2"

Susan Sarandon, de "Tammy"

Brigette Cameron, de "Saving Christmas"

Carrie-Ann Moss, de "Pompeia"

Amanda Seyfried, de "Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

Cameon Diaz, de "Annie"

Megan Fox, de "As tartarugas ninja"

Jane Fonda, de "Sete dias sem fim"

Emily Browning, de "Pompeia"

Nicloa Peltz, de "Transformers: A era da extinção"

Pior atriz

Charlize Theron, de "Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

Elizabeth Banks, de "A minha casa caiu"

Jennifer Aniston, de "Quero matar meu chefe 2"

Cameron Diaz, de "Mulheres ao ataque" e "Sex tape: Perdido na nuvem"

Gabrielle Wilde, de "Amor sem fim"

Nicole Kidman, de "Antes de dormir"

Melinda McCarthy, de "Tammy"

Drew Barrymore, de "Juntos e misturados"

Gaia Weiss, de "Hércules"

Lea Michelle (voz), de "A lenda de Oz"

Pior ator

Seth McFarlane, de "Um milhão de maneiras de pegar na pistola"

Johnny Depp, de "Transcendence: A revolução"

Adam Sandler, de "Juntos e misturados"

Seth Rogen, de "A entrevista"

Kellan Lutz, de "Hércules"

Marlon Wayans, de "Inatividade Paranormal 2"

Arnold Schwarzenegger, de "Sabotage"

Aaron Eckhart, de "Frankenstein: Entre anjos e demônios"

Alex Pettyfer, de "Amor sem fim"

Kirk Cameron, de "Saving Christmas"

James Franco, de "A entrevista"

