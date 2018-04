'À Deriva' tem recepção calorosa em Cannes

Vincent Cassel, Laura Neiva, Deborah Bloch e Heitor Dhalia na première de 'À Deriva'. Foto: Efe

CANNES - À Deriva, de Heitor Dhalia, único filme brasileiro em competição no Festival de Cannes 2009, foi aplaudido por quase dez minutos em sua première mundial terminada há pouco na cidade da Riviera francesa.

O longa metragem que integra a seção Um Certo Olhar, a segunda mais importante do festival, foi uma das boas surpresas desta quinta-feira. A garota Laura Neiva, que fez sua estreia como atriz no filme, já é apontada como uma das maiores revelações da nova safra do cinema brasileiro.

"Laura foi uma grande descoberta e todos nós estamos muito felizes de ver esse filme nascer aqui em Cannes. Sempre fui apaixonado por esse festival. Hoje é um dia muito especial para nós", contou Heitor Dhalia, com lágrimas nos olhos.

Com roteiro do próprio Dhalia, o filme leva para as telas o rito de passagem de Filipa (Laura Neiva) da infância para a adolescência. A ação se passa durante as férias de verão da garota com a família em Búzios. À Deriva também marca a estreia nas telas da parceria entre a Focus (braço independente da Universal) e a brasileira O2 Filmes.

Vincent Cassel, protagonista do longa que conta ainda com Deborah Bloch e Camille Belle no elenco, brincou na abertura da sessão. "É um dia especial mesmo porque este é um festival francês e eu sou ator brasileiro. Eu adoro o Brasil, e garanto para vocês: é melhor lá embaixo. O cinema brasileiro passa por uma fase incrível", afirmou.