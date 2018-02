A contribuição de Francesco Rosi para o cinema

Roberto Saviano, que escreveu um livro contundente sobre a Máfia – Gomorra –, disse que ninguém falou sobre o poder, na Itália, como Francesco Rosi. Inativo desde 1997, quando estreou seu último filme – La Tregua –, o grande diretor morreu sábado, em Roma. Tinha 92 anos. Rosi Filmou roteiros originais e desenvolveu um tipo de filme dossiê que chamava de ‘cinema documentado, não documentário’. Adaptou grandes escritores – Gabriel García Márquez, Leonardo Siscia, Primo Levi. Ganhou o Leão de Ouro por Le Mani sulla Città em 1963 e a Palma de Ouro em 1972, por O Caso Mattei (ex-aequo com A Classe Operária Vai ao Paraíso, de Elio Petri). Nos anos 2000, ganhou prêmios de carreira em Berlim e Veneza.

Rosi foi assistente de Luchino Visconti. Admitiu numa entrevista que ter sido colega de aula de Visconti e George Napoleatano – futuro presidente da Itália – foi decisivo. “Um me revelou a arte, o outro, a política.” Desde o começo, o cinema de Rosi foi enjado, realista. Mas com O Bandido Giuliano, em 1960, ele encontra sua via. Abandona a dramaturgia tradicional, rejeita o maniqueísmo simplista. Começa a grande fase dos filmes que vão fazer história discutindo (e denunciando) o poder.

São filmes de processo, indagadores da própria linguagem. Às respostas, Rosi prefere perguntas. Faz documentários nas bordas da ficção. Suas melhores ficções – Uomini Contro, Cristo Parou Éboli, Três Irmãos, Cadáveres Ilustres – têm muito de documentários. Rosi ofereceu grandes papeis a atores especiais – Rod Steiger (Le Mani), Gian Maria Volontè (Mattei), Alain Cuny (Uomini Contro), Charles Vanel (Três Irmãos). É imposspível imagfinar a grandeza do cinbema italiano sem a contribuição desse artista visceral.