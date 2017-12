'A Bússola de Ouro' fica com Oscar de efeitos visuais O Oscar de efeitos visuais foi entregue neste domingo à equipe do filme "A Bússola de Ouro", que ganhou de "Piratas do Caribe: no Fim do Mundo" e "Transformers". A 80a cerimônia do Oscar acontece no Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia é apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart.