'A Bela e a Fera' continua encantando as bilheterias

A mais nova produção dos estúdios Disney, A Bela e a Fera em versão estrelada por Emma Watson, continua dominando as bilheterias da América do Norte neste fim de semana, quando arrecadou mais US$88,3 milhões, de acordo com a empresa Exhibitor Relations.

Em sua segunda semana em cartaz, o filme já acumula US$317 milhões e é o melhor lançamento para um mês de março, segundo o site da revista Variety.

O filme, também estrelado por Dan Stevens (de Downton Abbey), mostra assim sua força para competir com os megasucessos protagonizados por super-heróis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, os super-heróis de Power Rangers, sucesso da TV levado às grandes telas, também teve uma boa estreia, com US$40,5 milhões, e ficou em segundo lugar no ranking, apesar das críticas impiedosas.

Em terceiro, aparece outra refilmagem, Kong: A Ilha da Caveira, com US$14,4 milhões.

Por ordem, seguem-se Vida, que estreou com US$12,6 milhões, Logan, que arrecadou US$10,1 milhões em sua quarta semana em cartaz, Get Out (US$8,7 milhões),

Chips: o Filme (US$7,6 milhões), A Cabana (US$3,8 milhões), Lego Batman: o Filme (US$2 milhões) e The Belko Experiment (US$1,8 milhões)