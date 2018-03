67.ª edição do Globo de Ouro anuncia datas de 2010

A 67ª edição do Globo de Ouro, prêmio considerado a antessala do Oscar, será realizada no dia 17 de janeiro de 2010, informou hoje a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

O anúncio das indicações ocorrerá às 5h (10h de Brasília) do dia 15 de dezembro deste ano.

Como já é habitual, a cerimônia de premiação será realizada no hotel Beverly Hilton de Los Angeles, mas, nesta ocasião, o evento será retransmitido simultaneamente para todo o território americano, e não diferentemente para a região oeste, como acontecia até agora.

"Nesta época na qual as notícias se espalham com grande rapidez, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood está encantada em anunciar que, este ano, o Globo de Ouro será ao vivo para toda a nação", afirmou Jorge Camara, presidente dessa organização.

A transmissão será feita pela emissora "NBC" e começará às 17h da costa leste e 20h do litoral oeste dos Estados Unidos (23h de Brasília) do dia 17 de janeiro.

A cerimônia de entrega deve ser vista em mais de 160 países.

Os vencedores do prêmio serão conhecidos quase dois meses antes do Oscar, que, em sua edição de 2010, passa de finais de fevereiro a princípios de março, no dia 7.

