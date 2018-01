64.º Globo de Ouro reúne celebridades de Hollywood A 64.ª edição do Globo de Ouro terá várias personalidades como destaque, apesar de anunciar muitas ausências. Entre os nomes que vão apresentar a cerimônia estão Tim Allen, Jessica Biel, Sean Combs, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Dustin Hoffman, Philip Seymour Hoffman, Djimon Hounsou, Steven Spielberg e Renée Zellweger. O grande momento do tapete vermelho foi a chegada de Brad Pitt e Angelina Jolie pela primeira vez juntos em uma cerimônia deste porte. Ele disputa o prêmio de melhor ator coadjuvante por Babel, e falou pouco, dizendo apenas que fazendo o filme aprendeu mais sobre ele mesmo. Questionada sobre uma possível contradição entre sua vida em uma festa glamourosa como a do Globo de Ouro e a África, Angelina disse que são mundos diferentes mas que ambos têm suas coisas boas. Mais tapete vermelho Pelo tapete vermelho do hotel The Beverly Hilton passa a bela Ali Larter, atriz da série Heroes e a cantora Sheryl Crow, que disputa o troféu de melhor canção original com Try Not to Remember, do filme Home of the Brave. O ator Leonardo DiCaprio, que compete por dois filmes, Os Infiltrados e Diamante de Sangue, contou que está fazendo um documentário que vai "dar voz" a acontecimentos importantes, como o aquecimento global. Em seguida, disse que ambos os filmes que protagoniza são importantes para ele, especialmente a experiência de filmar na África. Ellen Pompeo, atriz de Grey´s Anatomy, se mostrou empolgada com a indicação na categoria melhor atriz em série dramática, e revelou, durante entrevista do tapete vermelho, que considera Edie Falco da série The Sopranos uma forte concorrente. A cantora Beyoncé, estrela do filme musical Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, se mostrou muito animada com a indicação na categoria melhor atriz em comédia ou musical. "Ser nomeada, fazer parte disso me deixa tão orgulhosa. É muito louco. Se você tivesse me falado, no ano passado, que isso aconteceria eu provavelmente não acreditaria", expressou ela. Will Smith, que atua no papel de Chris Gardner em À Procura da Felicidade, um homem que enfrenta problemas financeiros que fazem com que ele e o filho de 5 anos sejam despejados do local onde vivem disse que o Globo de Ouro tem ótimos concorrentes e afirmou que fazer o filme foi uma experiência "muito especial". "Eu tive sorte porque tive alguém que acreditou em mim: minha mãe", contou atriz Hilary Swank, que se mostrou feliz com a estrela que ganhou na semana passada na Calçada da Fama. "É uma oportunidade fantástica para mim. O que eu mais gosto do Jack é a relação que ele tem com o publico", declarou Kiefer Sutherland, o Jack Bauer da série de TV 24 Horas. Destaques O destaque da noite fica para Warren Beatty, que vai receber o prêmio Cecil B. DeMille pela carreira. Na entrada da festa ele falou pouco, dizendo apenas que se sente muito honrado com a premiação. Ele vai receber o prêmio das mãos de Tom Hanks. Outra figura importante é a do governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que vai entregar o prêmio de melhor filme dramático. O ator que se tornou um político venceu o Globo de Ouro de ator estreante em 1977 por O Guarda-Costas e foi indicado em 1995 pela comédia musical Junior. Entre os ausentes previamente anunciados estão os diretores Pedro Almodóvar e Mel Gibson, e os atores Peter O´Toole e Johnny Depp.