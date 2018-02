'60 Minutes' lança DVD especial sobre Obama O respeitável programa jornalístico norte-americano "60 Minutes" está fazendo uma incursão no mercado de DVD, ao lançar um especial sobre a trajetória de Barack Obama até a Casa Branca. Programas jornalísticos nunca foram tão vendáveis em DVD quanto filmes e séries de TV, mas a CBS, rede responsável por "60 Minutes", acha que pode aproveitar o nome do programa como grife para futuros lançamentos. "Estamos sempre procurando a oportunidade certa para fazer isso, e não haveria melhor exemplo do que a história de Barack Obama", disse Jeff Fager, produtor-executivo de "60 Minutes". É a primeira vez que o "60 Minutes" lança um DVD especial com um programa inédito. "Obama: All Access" terá quatro horas de duração, e incluirá o discurso de posse, no próximo dia 20, e além de falas importantes durante a campanha. O lançamento está previsto para fevereiro. Também aparecerá a primeira entrevista de Obama após a eleição ao "60 Minutes", junto com material inédito, como cenas em que Obama, na sede do governo de Illinois, fala sobre Abraham Lincoln. Imagens familiares completam o roteiro. Robert Thompson, professor de cultura pop da Universidade Syracuse, acha que esse tipo de "jornalismo requentado" terá dificuldades para vender. "Grande parte tem a ver com como será embalado e comercializado. Sabemos pelo sucesso de muita coisa do History Channel que há um mercado para 'notícias velhas' que viram história." Ken Ross, gerente-geral de entretenimento doméstico da CBS, disse que muitos norte-americanos vão querer o DVD pela mesma razão pela qual compraram os jornais no dia seguinte à eleição de Obama. "É um fato grande, especial, algo que as pessoas querem ter, reviver e poder compartilhar", disse Ross. Fager disse que não há outros DVDs especiais do "60 Minutes" sendo preparados, mas que futuros títulos podem incluir entrevistas com presidentes ou astros de Hollywood. "60 Minutes" completou 40 anos em 2008, e continua sendo um dos programas mais vistos da TV dos EUA. (Reportagem de Alex Dobuzinskis)