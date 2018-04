6 Filmes para começar 2017

Pelo menos para os cinéfilos, 2017 já está bombando e entra em alto estilo. Pois não é sempre – pelo contrário –, que, na primeira quinta, 5, tenhamos dois grandes filmes, ambos premiados no Festival de Cannes do ano passado.

O iraniano O Apartamento, de Asghar Farhdafi, ganhou os prêmios de roteiro e ator, e o inglês Eu, Daniel Blake, de Ken Loach, a Palma de Ouro. Para quem achar que é filme de arte – cabeça -, demais, tem a animação Moana e... terror! Falando francamente, o trailer de Dominação é o mais assustador dos últimos tempos. Se o filme corresponder...

O Apartamento

Forushande, Irã/2016, 125 min. Drama. Dir. Asghar Farhadi. Com Shahab Hosseini, TaranehAlidoosti, Babak Karimi.

Casal de atores – ele tasmbém é professor – precisa mudar de casa. O apartamento pertenceu a uma prostituta e aparece um antigo cliente, que molesta a mulher. O marido resolve se vingar. Sempre atraído por personagens e situações complexas, Farhadi diz que não quis dar conta do estado do mundo, mas com certeza conseguiu colocar nesse apartamento arte, vida e ética. O que ocorre quando o artista reage, não por meio de sua criação, mas por um ato premeditado de violência. O filme está serlecionado paras o Globo de Ouro e deve ir pçara o Oscar.

Dominação

Incarnate, EUA/2015, 91 min. Suspense. Dir. Brad Peyton. Com Aaron Eckhart, Carice Van Houten, David Mazouz.

Mãe solteira vê impotente o filho ser possuído pelo Demônio e praticar atos terríveis. Para ajudar, um cientista é convocado pelo Vaticano. O Vaticano indica um médico para o caso. Dr. Seth tem a habilidade de entrar no subconsciente dos possuídos, mas dessa vez o demo é mais podereoso. O traiul.er promete um daqueles filmes de não dormir a noite (ou só comluz ligada).

Eu, Daniel Blake

I, Daniel Blake, Inglaterra/2016, 99 min. Drama. Dir. Ken Loach. Com Dave Johns, Hayley Squires .

Vencedor da Palma de Ouro de 2016. Loach derrotou todos aqueles grandes filmes – Aquarius, Elle, Toni Erdmann, O Apartamento... Operário sofre um ataque do coração. Não pode trabalhar, e também não consegue se beneficiar do seguro social. Loach teve a sacada de fazer com que um ator de stand-up fizesse o papel. Dave Johns é magnífico e forma bela dupla com a mãe solteira que também briga com o sistema previdenciário inglês. Loach é um anacronismo no cinema – no munmdo – atual. Um cara que, nesse direitismo galopante, ainda se proclama de esquerda. Que ganhe prêmios como a Palma alimenta o que ele gosta de dizer – sim, um outro mundo é possível.

Moana: Um Mar de Aventuras

EUA/2015, 107 min. Animação. Dir. Ron Clements, John Musker.

A primeira heroína feminista da Disney. Será? Para os diretores, o feminismo não era sua prioridade, mas a história que honra os mitos da Polinésia. Descendente de uma longa linhagem de navegadores e filha de um grande chefe de uma tribo na Oceania, Moana lança-se aomar com a ajuda de um semideus (que, no original, foi moldado em Dwayne 'The Rock' Johnson). Muito Legal.

Passageiros

Passengers, EUA/2016, 116 min. Aventura. Dir. Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen.

Chris Pratt acorda numa astronave gigantesca e descobre que está condenado no espasço. Jennifer Lawrence também acorda e agora são dois. Ambos têm tanto apelo – erótico, inclusive, ou principalmente – que é uma pena que o filme não dê conta disso. O começo até que promete, mas depois – no fim – vira a velha história de luta do homem com a máquina.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite

A Monster Calls, EUA/2016, 108 min. Drama. Dir. Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones.

Mais terror, e de novo envolvendo garoto. Todo mundo abusa dele, que se refugia no mundo dos sonhos e invoca um monstro para se proteger. O espanhol Bayona é bom. Fez O Orfanato, que era sinistro, e O Impossível, tanto mais assustador porque não tinha nada de sobrenatural. Um tsunami... Para aumentar o interesse, olha quem está no elenco – Felicity Jones, de Rogue One.

