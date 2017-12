'50 Tons' e 'Quarteto Fantástico' são os piores filmes do ano

LOS ANGELES - Uma cerimônia mais curta e não só branca. Foi com uma brincadeira desse naipe que aconteceu a 36ª edição do Framboesa de Ouro, na noite de sábado, 27, no Palace Theatre, localizado no centro de Los Angeles. Dedicado aos piores do cinema, o Razzie, como é chamado em inglês, focou seu desprezo em "50 Tons de Cinza", que foi o pior em cinco das seis categorias em que concorria, inclusive a de pior filme (empatado com "O Quarteto Fantástico").

Em todos os aspectos, o Framboesa busca ser uma paródia do Oscar. A começar por um número musical que abre a cerimônia, em homenagem aos filmes indicados. Mas, ao contrário do luxo e da perfeição da festa da estatueta dourada, o Razzie mais se parece com uma grande revista musical inspirada na publicação Mad, a julgar pela caricatura exagerada de astros e filmes.

Como nenhum dos atores compareceu para receber o troféu, o que é habitual, era exibido um vídeo em que um repórter simulava entregar o prêmio ao selecionado. E, também como acontece no Oscar, a cerimônia do Framboesa é interrompida para a projeção de nomes e fotos de artistas que morreram no último ano - no caso, de profissionais que foram premiados como piores em um determinado momento da carreira, como o diretor Wes Craven, especializado em terror.

Sem o mesmo cuidado do rival em evitar assuntos delicados, o Razzie teve um sósia do presidente Obama entregando um prêmio (a imitação da forma de falar, aliás, foi perfeita) e as últimas categorias contou com uma paródia do pré-candidato republicano Donald Trump, que disparou ofensas contra imigrantes, especialmente os mexicanos.

Criado pelo publicitário John Wilson em 1981 - a primeira cerimônia aconteceu em sua sala -, o Framboesa oferece uma estatueta que não chega a custar US$ 5. A fruta é usada no sentido da expressão "blowing a raspberry", que é simular o som de flatulência com a boca. Neste ano, contou com o voto de 943 eleitores, espalhados por 48 Estados americanos e 20 países.

Veja a lista dos premiados como piores de 2015:

Pior filme: empate entre 50 Tons de Cinza e Quarteto Fantástico

Pior ator: Jamie Dornan (50 Tons de Cinza)

Pior atriz: Dakota Johnson (50 Tons de Cinza)

Pior ator coadjuvante: Eddie Redmayne (O Destino de Júpiter)

Pior atriz coadjuvante: Kaley Cuoco-Sweeting (pela dublagem de Alvin e os Esquilos 4 e pelo filme Padrinhos Ltda.)

Pior remake: Quarteto Fantástico

Pior combo: Jamie Dornan e Dakota Johnson, pela interpretação em 50 Tons de Cinza

Pior diretor: Josh Trank, por Quarteto Fantástico

Pior roteiro: 50 Tons de Cinza

Prêmio redentor: Sylvester Stalone (Creed)