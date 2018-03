‘50 Tons de Cinza’ leva 500 mil ao cinema na estreia brasileira

A estreia de 50 Tons de Cinza levou 500 mil pessoas aos cinemas brasileiros, de acordo com um comunicado divulgado pelos estúdios Universal. Foi a melhor abertura do ano no Brasil, além de ser a maior estreia da Universal Pictures até hoje e a quarta maior estreia da história do cinema no país, de acordo com o estúdio. O filme entrou em 1.090 salas de cinemas, e arrecadou R$ 7 milhões.

Com direção de Sam Taylor-Johnson, a produção era um dos mais esperados lançamentos do ano e é baseado no best-seller de EL James, que vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. A produção retrata o relacionamento entre Christian Grey, interpretado por Jamie Dornan, e a estudante Anastasia Steele (Dakota Johnson).

De acordo com a Variety, o filme arrecadou US$ 8,6 milhões nas 2.830 salas nos EUA, no primeiro dia. Na França, também um recorde do estúdio, com US$ 2,7 milhões, e US$ 2 milhões na Austrália, outro recorde local.