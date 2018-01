33ª Mostra de Cinema de São Paulo começa com futebol

Cantona, o francês que fez história no futebol da Inglaterra; tem participação em "À Procura de Eric". Foto: Divulgação

SÃO PAULO - Em ano anterior à Copa do Mundo, a 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta-feira, 22, para convidados, e na sexta, 23, para o público, sob o signo do futebol, com "À Procura de Eric", do inglês Ken Loach. Serão exibidos 424 filmes de todos os gêneros e procedências, em 25 locais de exibição, até dia 5. A 33ª edição da Mostra celebra a diversidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Blogs: Luiz Zanin comenta a Mostra de Cinema de SP

"À Procura de Eric" conta a história de Eric Bishop, sujeito cuja vida está uma confusão. No auge da descrença pessoal, o carteiro abandonado pela mulher recebe a visita de seu anjo da guarda e ele é ninguém menos do que Eric Cantona, o astro francês do futebol. Num mundo competitivo - a economia de mercado privilegia a individualidade -, um Eric vem mostrar ao outro o valor da solidariedade. O grupo é mais importante, e no retângulo do gramado, os mais belos gols de Cantona são aqueles resultantes de passes que ele coloca aos pés dos colegas de equipe. Será um bom, um belo começo para a mostra.

A 33ª Mostra traz ainda os novos filmes que todo mundo quer ver. O novo Pedro Almodóvar ("Abraços Partidos"), o novo Alain Resnais ("Les Herbes Folles"), o novo Michael Haneke ("A Fita Branca"). Como sempre, esses filmes são os primeiros a se esgotar, em termos de ingressos vendidos antecipadamente, mas todos terão distribuição assegurada no Brasil e vão estrear em seguida. E existem as homenagens - ao diretor grego Theo Angelopoulos, que a Mostra revelou no País e agora contempla com retrospectiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. De amanhã até 5 de novembro. Central de vendas: Av. Paulista, 2073. Conjunto Nacional (ao lado do Cine Bombril). Das 10h às 21h. Tel. (011) 3266-5549 / 3266-5490. Ingressos: R$ 14 (seg. a qui.); R$ 18 (sex. a dom.). www.ingresso.com.