31ª Mostra Internacional de Cinema será estendida até 5ª

A 31ª Mostra de Cinema Internacional de Cinema será estendida até quinta-feira. A chamada "repescagem" exibirá os filmes mais procurados pelo público, nas salas CineSesc e Bombril. O evento, que começou no dia 18, terminou oficialmente na última quinta-feira. Veja Também: E o Bandeira Paulista foi para... Noite de estréia da Mostra Dos quase 400 títulos que foram exibidos, a repescagem apresenta uma seleção que inclui O Banheiro do Papa,de César Charlone e Enrique Fernández, que ganhou o o prêmio Bandeira Paulista.O filme já havia sido premiado no Festival de Gramado, em agosto.