30.ª Mostra de SP começa com 31 longas brasileiros inscritos Pode ser marketing da Petrobras, mas a empresa acusada de favorecer os cariocas na distribuição de verbas para longas, em seu recente edital, trata agora de ficar bem com os paulistas, instituindo, na 30.ª Mostra Internacional de São Paulo, o Prêmio Petrobras de Difusão Cultural, exclusivo para filmes brasileiros. Serão R$ 400 mil para a melhor ficção e R$ 200 mil para o melhor documentário, escolhidos pelo público. Estão inscritos 31 filmes na Mostra Brasil - 17 ficções e 14 documentários. A maioria integrou a Première Brasil, no Festival do Rio 2006, incluindo os três vencedores do evento carioca, na categoria ficção - O Céu de Suely, de Karim Aïnouz melhor filme para o júri oficial; O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, vencedor do prêmio do público; e O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia, que venceu os prêmios da crítica internacional (como melhor filme latino) e o especial do júri da mostra brasileira. Os três reafirmam a força e diversidade do cinema brasileiro atual. Nenhum se parece com o outro, embora seja mais fácil fazer a ponte entre Suely, que rifa o próprio corpo, e o garoto cujos pais saem em viagem de férias (metáfora para a clandestinidade, durante a ditadura militar). O Cheiro do Ralo é mais transgressor e o personagem do comprador de objetos usados é um escroto. Fazer um filme desses, sem cair na caricatura e sem deixar o espectador com ódio do anti-herói, é coisa que Heitor Dhalia só conseguiu porque teve, entre outras, uma parceria fundamental - a do ator Selton Mello. Sem querer influenciar o voto popular, participam da disputa outros filmes já testados no Rio e também de alta qualidade, como Proibido Proibir, de Jorge Durán; e Os Doze Trabalhos, de Ricardo Elias. As ficções ainda incluem Noel - Poeta da Vila, de Ricardo Van Steen; Só Deus Sabe, de Carlos Bolado; O Passageiro, de Flávio Tambellini; Antônia, de Tata Amaral; Acidente, de Cao Guimarães e Pablo Lobato; e 1972, de José Emílio Rondeau. Serras da Desordem, de Andrea Tonacci, venceu o Festival de Gramado, em agosto; e Incuráveis, de Gustavo Accioli, foi premiado em Brasília, no ano passado. As novidades da categoria ficção, os filmes inéditos da Mostra Brasil são - As Tentações do Irmão Sebastião, de José Araújo; Corações Desertos, de Cristiano Burlam; e O Dono do Mar, de Odorico Mendes. Na categoria documentário, alguns títulos também já foram testados no Rio, incluindo À Margem do Concreto, de Evaldo Mocarzel, que foi o grande vitorioso para o júri presidido por Nelson Pereira dos Santos. Outros integraram a competição, passaram fora de concurso ou estiveram na mostra Retratos - Cartola, de Lírio Ferreira e Hilton Lacerda; Atos dos Homens, de Kiko Goifman; Pixote in Memoriam, de Felipe Briso, Gilberto Topczewski e Edu Abad; Fabricando Tom Zé, de Décio Matos Jr.; Oscar Niemeyer - A Vida É Um Sopro, de Fabiano Maciel; Expedito, em Busca de Outros Nortes, de Aida Maria Bastos e Nepomuceno Marques: e Três Irmãos de Sangue, de Ângela Patrícia Reiniger. Cartola é um caso curioso: é personagem de ficção em Noel e de documentário com Lírio e Hilton Lacerda. E ainda concorrem em São Paulo - Nzinga, de Octávio Bezerra; Antes, Um Dia e depois, de Caio Cavechini; Brilhante, de Conceição Senna; O Livro Multicolorido de Karnak, de Marluco Izidoro; e Pretérito Perfeito, de Gustavo Pizzi.