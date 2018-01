30.ª Mostra de Cinema de SP: ingressos a partir de sábado Desde a tarde de segunda-feira já funciona no Conjunto Nacional o estande da 30.ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo, inicialmente, apenas para informações. A partir de sábado, das 10 às 21 horas, estarão à venda, no local, as permanentes e também os pacotes com 20 e 40 ingressos, respectivamente a R$ 340, R$ 120 e R$ 220. Os ingressos individuais custarão, de segunda a quinta, R$ 13, e de sexta a domingo, R$ 15. Para mais informações sobre a Mostra, que começa dia 20, você não precisa ir ao Conjunto Nacional. Pode dispor também do blog da mostra. 30.ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073. Ingressos à venda a partir de sábado