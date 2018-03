'2012' se prepara para estourar nas bilheterias do mundo

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O fim do mundo começa nesta sexta-feira. O filme de ação apocalíptico "2012", com custo de produção de 200 milhões de dólares e custos de marketing também consideráveis, estreia simultaneamente nesta dia nos EUA e em outros 105 países, incluindo o Brasil.

Uma bilheteria de entre 55 milhões e 65 milhões de dólares entre sexta e domingo parece possível na América do Norte, a julgar pelas pesquisas. Mas o tempo de duração do filme, 158 minutos, pode limitar o número de sessões diárias.

Dirigido por Roland Emmerich ("O Dia Depois de Amanhã) e estrelado por John Cusack e Woody Harrelson, o filme, repleto de efeitos especiais, vem atraindo grande interesse, especialmente entre o público masculino teen.

As primeiras resenhas elogiaram suas cenas digitais de desastres de grandes dimensões, se não seu roteiro, e os executivos da produtora Sony estão cautelosamente otimistas quanto às perspectivas iniciais de "2012".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também na sexta-feira, "Pirate Radio" vai alçar vôo em cerca de 900 cinemas na América do Norte, após uma campanha decepcionante no exterior. A comédia da Focus Feature, em que Philip Seymour Hoffman faz um DJ original, vai estrear com a expectativa de arrecadar pouco mais ou menos que 10 milhões de dólares.

O filme, que teria sido produzido ao custo de 50 milhões de dólares, arrecadou 28,3 milhões nas bilheterias internacionais durante o verão no norte, incluindo 10,1 milhões na Grã-Bretanha. A direção e o roteiro são de Richard Curtis ("Simplesmente Amor").

Enquanto isso, a Lionsgate está estendendo o contundente drama "Precious" para outros cinco mercados, após uma estreia animadora em quatro cidades dos EUA no fim de semana passado. O estúdio cogita em lançar o filme em todo o país em 20 de novembro.