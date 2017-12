'2 Filhos de Francisco' representa Brasil em festival na Malásia

O filme 2 Filhos de Francisco vai representar o Brasil no 4º Festival de Cinema Ibero-Americano da Malásia, que acontecerá na segunda quinzena de novembro. Além do Brasil, estarão representados Colômbia, Cuba, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, Uruguai e Venezuela. A exibição dos filmes acontecerá no centro Soka Gakkai, em Kuala Lumpur, entre os dias 16 e 25 de novembro, informou a organização do evento em comunicado. "O objetivo deste festival é mostrar ao público malaio as diferentes realidades culturais, as visões da vida e as últimas tendências cinematográficas dos países representados", afirma a organização. Os organizadores destacam "a existência de uma nova geração de cineastas, produtores e estrelas ibero-americanas que estão tendo um grande impacto nos mercados nacionais e internacionais". Além de 2 Filhos de Francisco, de Breno Silveira, participaram do festival Dios los Junta y Ellos se Separan (Colômbia), de Harold Trompetero; El Benny (Cuba), de Jorge Luis Sánchez; Meu Melhor Inimigo (Argentina/Chile), de Alex Bowen; Vozes Inocentes (México), de Luis Mandoki; Florentino y el Diablo (Venezuela), de Michael New, e Cidade Sem Limites (Espanha), de Antonio Hernández.