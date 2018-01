17ª Mostra de Cinema de Tiradentes celebra novos talentos

A 17ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que será realizada de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, exibirá 134 filmes brasileiros e escolheu o ator Marat Descartes como homenageado dessa edição. Como outros eventos do gênero, a mostra transforma a cidade histórica de Tiradentes em uma grande vitrine do cinema nacional.

Dos 134 filmes, são longas, 4 médias e 101 curtas, vindos de 16 Estadoss: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Maranhão, Distrito Federal e Amazonas, distribuídos em 54 sessões de cinema em três espaços de exibição.

"A Mostra Tiradentes consolida-se com uma das mais importantes plataformas de lançamento do cinema brasileiro independente. Desde a primeira edição acentuou o compromisso com o cinema brasileiro, com a sociedade que o origina, com as representatividades políticas, com as mudanças, influências e tendências do audiovisual. Nesta edição o público vai conhecer a produção de todos os cantos do Brasil, novos diretores, novas maneiras de fazer cinema , a diversidade na contemporaneidade", afirma Raquel Hallak, coordenadora do evento.