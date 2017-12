17.° Festival Internacional de Curtas começa dia 24 em SP Começa no próximo dia 24 de agosto o 17.º Festival Internacional de Curtas de São Paulo, com 424 filmes de 51 países. Os concorrentes são premiados dos festivais de Cannes, Veneza, Berlim, Sundance e Clermont-Ferrand. Um dos destaques é "Monstro", de Eduardo Valente, que esteve em Cannes. O diretor ganha um programa especial com seus outros filmes premiados em festivais pelo mundo: "Um Sol Alaranjado" e "Castanho". A mostra internacional traz também títulos como "Sniffer" e "Conto de Bairro", premiados em Cannes. A programação brasileira é composta de 123 títulos atuais, que se dividem nas seguintes categorias: Panorama Brasileiro, Curta o Formato, Cinema em Curso e Kinoforum Formação do Olhar. Os curtas serão exibidos gratuitamente de 24 de agosto a 2 de setembro, em nove salas da capital: Museu da Imagem e do Som (MIS), Cinesesc, Centro Cultural São Paulo (CCSP), Espaço Unibanco, Unibanco Arteplex Frei Caneca, Sala Cinemateca, Cinusp e FAAP. As cidades de São Carlos (SP), Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife receberão uma parte da programação do festival.