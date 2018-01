'150 Miligramas' externa um dilema drama médico sensível

Um filme chamado 150 Miligramas não parece lá muito animador, não? Mas este drama médico, dirigido por Emmanuelle Bercot, não é nada mau apesar do nome. O título original é mais palatável: La Fille de Brest.

Enfim, a história trata de Irène Frachon (Sidse Babett Knudsen), médica que associa a morte de alguns pacientes ao uso de determinado medicamento usado para controlar a diabete. Os pacientes têm sobrepeso às vezes mórbido e apresentam problemas cardíacos. O mesmo laboratório havia lançado no mercado, anos antes, outro remédio para controle da obesidade que também apresentava graves efeitos colaterais.

Depois da descoberta, Irène e seu colega Antoine Le Bihan (Benoît Magimel) terão de lutar contra o tempo para convencer a agência reguladora francesa a tirar o medicamento do mercado. E a indenizar pacientes atingidos, ou a seus descendentes em caso de óbito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acontece que, previsivelmente, encontram resistências pelo caminho. Primeiro, claro, do poder econômico da indústria farmacêutica, que não quer ver seus interesses prejudicados. Segundo, pelas próprias comunidades médica e acadêmica, cujo tempo de reação é lento, como se sabe. Para comprovar algo perante elas não bastam convicções e boas intenções. Exigem provas, pesquisas exaustivas, publicações em revistas científicas, etc. Tudo isso exige tempo. E dinheiro.

Irène não tem nem um nem outro. Raciocina premida pela urgência dos seus pacientes. E, para tanto, não hesita em usar expedientes que se poderiam classificar de menos ortodoxos, como o apelo à imprensa, publicação de livros, entrevistas à TV, etc.

A história, baseada em fatos reais, tem inegável interesse. Não apenas pelo tema em si, mas pela maneira como é apresentada, como um thriller de bom ritmo. Apesar das 2h08 de duração, o clima tenso não cai. Além disso, a dinamarquesa Knudsen imprime marca frenética à doutora idealista. Assim retratada, Irène parece uma mulher cheia de vida, devotada a seus pacientes e calorosa. Impossível não torcer por uma criatura assim. Com seu carisma, ela ocupa o centro das atenções.

Esse bom filme poderia ser melhor ainda se dispensasse certas cenas detalhadíssimas de cirurgias e autópsias. Ninguém é obrigado a ter estômago para aguentar tanto realismo. E o cinema tem armas poderosas de sugestão quando decide não ser tão explícito.

De qualquer forma, 150 Miligramas faz parte desse conjunto de filmes sobre a ética médica que vêm surgindo no Brasil e no mundo. Como A Garota Desconhecida, dos irmãos Dardenne, da Bélgica, e o brasileiro Sob Pressão, longa de Andrucha Waddington, e agora série de TV de sucesso. Trata-se de um foco de interesse forte porque as pessoas se sentem fragilizadas diante dos sistemas de saúde (no Brasil, então, é o caos) e precisam se convencer de que os médicos, ao menos alguns deles, ainda são capazes de sustentar a antiga ética de Hipócrates.