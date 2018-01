'12 Anos', 'Gravidade' e 'Trapaça' estão entre pré-favoritos para o Oscar

A temporada de prêmios em Hollywood alcança nesta quinta, 16, um de seus momentos culminantes, com o anúncio dos indicados à 86.ª edição do Oscar, em evento presidido pelo ator Chris Hemsworth (Thor), que acontece no Teatro Samuel Goldwyn, em Beverly Hills.

Três filmes já despontam como as grandes favoritas a reunir o maior número de indicações: 12 Anos de Escravidão, de Steve McQueen (que deve estrear no Brasil no dia 28 de fevereiro), Trapaça, de David O. Russell (previsto para 7 de fevereiro) e Gravidade, de Alfonso Cuarón. Todos já têm praticamente presença garantida na lista de aspirantes ao Prêmio da Academia.

São longas que muito provavelmente disputarão a categoria melhor filme, em que também devem concorrer Nebraska, de Alexander Payne (sem data para chegar ao País), O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese (previsto para 24 de janeiro), e Capitão Phillips, de Paul Greengrass.

Na lista podem aparecer ainda Blue Jasmine, de Woody Allen, Inside Llewyn Davis - Balada de Um Homem Comum, de Ethan e Joel Coen, Ela, de Spike Jonze (14 de fevereiro), Philomena, de Stephen Frears (7 de fevereiro), e Walt nos Bastidores de Mary Poppins, de John Lee Hancock (14 de fevereiro).

Certamente os nomes dos candidatos a melhor diretor devem sair dessa lista de nomes, mas a categoria que mais se mostra imprevisível este ano é, certamente, a de melhor ator. Bruce Dern (Nebraska), Leonardo DiCaprio (O Lobo de Wall Street), Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), Tom Hanks (Capitão Phillips) e Matthew McConaughey (Clube de Compras Dallas; 21 de fevereiro) parecem tomar a dianteira, ainda que o guatemalteco Óscar Isaac (Inside Llewyn Davis), Joaquin Phoenix (Ela) ou Robert Redford (Até o Fim; 7 de março) possam surpreender.

Por sua vez, entre as atrizes, Cate Blanchett (Blue Jasmine), Sandra Bullock (Gravidade), Judi Dench (Philomena) e Emma Thompson (Walt nos Bastidores de Mary Poppins) já se enfileram como apostas seguras, deixando espaço para Amy Adams (Trapaça) e Meryl Streep (Álbum de Família).

Entre os possíveis atores coadjuvantes indicados, soam com força os nomes de Barkhad Abdi (Capitão Phillips), Bradley Cooper (Trapaça) , Michael Fassbender (12 Anos de Escravidão) e Jared Leto (Clube de Compras Dallas), com eco ainda para James Gandolfini (À Procura do Amor) e Daniel Brühl (Rush).

Entre as atrizes coadjuvantes, as apostas estão entre Jennifer Lawrence (Trapaça), Lupita Nyong'o (12 Anos de Escravidão) e June Squibb (Nebraska), que podem competir ainda com Julia Roberts (Álbum de Família), Oprah Winfrey (O Mordomo) ou Sally Hawkins (Blue Jasmine).

A estatueta de melhor roteiro original pode ir para Woody Allen graças a seu Blue Jasmine, mesmo que a Academia reconheça a grande competência dos irmãos Coen (Inside Llewyn Davis), Spike Jonze (Ela), Bob Nelson (Nebraska) e o par formado por David O. Russell e Eric Singer (Trapaça). Poucos creem que Cuarón e seu filho Jonas tenham reais forças de vencer por seu esforço conjunto em Gravidade.

O anúncio dos candidatos será feito nesta quinta,16, por volta das 11h, no horário do Brasil.