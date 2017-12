No cobiçado prêmio de melhor drama, "12 Anos de Escravidão" vai competir com "Capitão Phillips", "Gravidade", "Philomena" e "Rush - No Limite da Emoção".

Os prêmios Globo de Ouro, organizados pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, serão entregues em 12 de janeiro, em Beverly Hills.

A cerimônia é uma das principais em Hollywood antes da entrega do Oscar, em março.

(Reportagem de Mary Milliken)