'007 Contra Spectre' bate recorde de bilheteria no Reino Unido

O último filme de James Bond, 007 contra Spectre, bateu recorde de bilheteria no Reino Unido em sua primeira semana em cartaz, e faturou mais de 41 milhões de libras (63,2 milhões de dólares ou 244 milhões de r eais), informaram os produtores nesta segunda-feira, 2.

O 24º longa da bem-sucedida franquia e o quarto filme protagonizado por Daniel Craig no papel do agente secreto 007, conseguiu superar seu antecessor 007 – Operação Skyfall, que fez 20,1 milhões de libras em seus primeiros sete dias em 2012.

Em sua estreia – uma segunda-feira, em vez das tradicionais sexta-feiras –, Spectre arrecadou 6,3 milhões de libras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

007 contra Spectre, que está em cartaz em 647 cinemas e 2,5 mil salas no Reino Unido desde 26 de outubro, também bateu o recorde que até agora pertencia a outro filme que entrou em cartaz em uma segunda-feira, Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban, que em 2004 faturou 23,8 milhões de libras em sua primeira semana.

O mais recente filme de Bond, que tem também no elenco as atrizes Monica Belluci e Léa Seydoux, faturou mais de US$ 78 milhões em sua estreia em Holanda, Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca, os únicos países em que, além do Reino Unido, já está nos cinemas. O lançamento no Brasil é nesta quinta, 5.

"Estamos muito agradecidos a todos os fãs de James Bond e ao público britânico por fazer com que a estreia de Spectre nas salas do Reino Unido tenha sido um recorde", disseram os produtores Michael G.Wilson e Barbara Broccoli.

Na última aventura de Bond, dirigida de novo por Sam Mendes, que ainda tem Ralph Fiennes, Christopher Waltz, Naomi Harris, Ben Whishaw, Andrew Scott e Dave Bautista, o agente secreto enfrenta inimigos de seu passado.