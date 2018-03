Ziraldo ganha homenagem em evento hoje O Instituto Cervantes de São Paulo inaugura hoje o evento O Quadrinho Iberoamericano: Homenagem a Ziraldo, com a presença dos cartunistas Javier de Isusi (Espanha) e NIK (Argentina). Entre as atividades voltadas para o universo dos quadrinhos, tendo o homenageado como principal foco, estão programados exposição, oficinas, palestra, mesas-redondas e lançamento com sessão de autógrafos. Além do Instituto Cervantes (Av. Paulista, 2.439, tel. 11 3897-9609), o evento, que termina no sábado, ocupará o Grande Auditório do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e a Livraria HQMIX (Praça Roosevelt, 142).