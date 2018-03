Zezé Polessa faz a ligação entre policiais Há mais do que simplesmente a atriz Zezé Polessa fazendo a ligação entre Bufo & Spallanzani, às 2h05 na Globo, e Achados e Perdidos, às 22 horas, no Canal Brasil. Ambos os filmes são adaptações - o primeiro do romance de Rubem Fonseca; o segundo, do de Luiz Alfredo Garcia Roza. Ambos são policiais urbanos, e em ambos existe a figura do investigador, tão popular em Hollywood, tão rara no cinema nacional. Em Achados e Perdidos, de José Joffily, Antônio Fagundes faz o policial aposentado Vieira, suspeito do assassinato da amante (Zezé Polessa, sensacional como uma prostituta). A trama de Bufo é mais complicada (leia ao lado). Zezé faz Zilda, mulher de José Mayer e secretária do industrial Gracindo Júnior. A carga erótica do papel é menor, mas a atriz sai-se bem, de novo.