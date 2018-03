Zé Celso dá curso na Casa do Saber O irreverente diretor do teatro Oficina, José Celso Martinez Corrêa, ministrará um curso na Casa do Saber (Rua Dr. Mário Ferraz, 414, telefone 3707-8900) a partir de segunda-feira, às 20 horas, sobre os fundamentos da cultura brasileira na visão de Oswald de Andrade. As aulas terão formato de seminários com leituras dos principais textos filosóficos de Oswald, além de discutir os filósofos que eram referência para ele. Serão cinco encontros, sendo estudados, nos primeiros, A Crise da Filosofia Messiânica e A Arcádia e a Inconfidência. O valor do curso é de R$ 225 na ato da inscrição e mais uma parcela de R$ 225.