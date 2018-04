Zanni renova a tradição com um picadeiro cheio de surpresas

Números inéditos ou poucas vezes apresentados fazem parte do novo espetáculo montado pela trupe do Circo Zanni, que aportou com sua lona há duas semanas no Memorial da América Latina e estréia hoje para o público. ''''Há uma necessidade de renovação no mercado de São Paulo. Ainda mais quando se tem um público que acompanha desde o início o seu trabalho'''', explica o circense Fernando Sampaio, um dos nove sócios do circo fundado há apenas três anos e que já carrega uma legião de fãs. A lógica só poderia ir na contramão daquela dos circos tradicionais, que mantêm os mesmos números por um longo tempo. Afinal, o Zanni é fruto de uma reunião de artistas formados por escolas de circo e especializados em diversas áreas, como dança, teatro e, claro, artes circenses. E não deixam nada a desejar, só têm a acrescentar. Quem endossa é Doner Tangará, hoje com 63 anos, trapezista durante toda a vida no circo familiar homônimo ao seu sobrenome, que baixou sua lona há pelo menos dez anos. Doner, hoje morador do Projeto Cingapura do bairro do Limão, estava checando o ensaio do Zanni na terça-feira, mesmo dia em que a reportagem do Estado estava presente. ''''Esses meninos são bons, viu? E agora já têm filhos que nasceram dentro desse nosso universo'''', diz Tangará, que parece ter mudado drasticamente sua opinião sobre a criação de um circo por quem nunca viveu em um trailer. Sampaio, por exemplo, tem um filho de 5 anos com a trapezista argentina Erica Stoppel, também integrante do Zanni. ''''O Tomás vem com a gente em todas as apresentações e de vez em quando participa do espetáculo. Quando ele não está a fim diz ''''ah, papai, hoje não, eu tô muito cansado'''''''', diverte-se. Sem patrocínio, com apoio apenas do Memorial que cede o espaço, o Zanni faz um investimento de risco de cerca de R$ 80 mil para poder levar ao picadeiro os números fresquinhos do malabares com três artistas, do quadrante, além de uma nova coreografia aérea no triângulo (derivação da lira, equipamento criado pela própria trupe). O amor ao circo.