YouTube bloqueia clipes no Reino Unido O site de vídeos YouTube começou ontem a bloquear a transmissão dos vídeos musicais mais populares, fornecidos pelas gravadoras no Reino Unido, após não chegar a um acordo com a organização PRS for Music, que representa os compositores sobre quanto pagar pelos direitos autorais. O diretor da divisão do YouTube de vídeos para Europa, Oriente Médio e África, Patrick Walker, acusa a PRS de pedir um preço "proibitivo" pela licença e de "falta de clareza" sobre os direitos autorais. O YouTube afirma que o bloqueio é temporário e que continuará trabalhando para conseguir um acordo "aceitável" para ambas as partes.