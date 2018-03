Wyclef Jean vai escolher novo talento O produtor e cantor Wyclef Jean, sob supervisão da cantora Fergie, vai escolher um novo talento da música brasileira para gravar uma canção com ele em Nova York, nos Estados Unidos, além de assinar um contrato de um ano com uma gravadora. O concurso, promovido pela Motorola, está com as inscrições abertas até o dia 31 de dezembro. Os interessados devem acessar o site, escolher uma das nove músicas relacionadas, gravar a própria versão e fazer o upload no site. Uma comissão julgadora avaliará as cem melhores canções. Deste total, dez serão enviadas para análise de Wyclef Jean.