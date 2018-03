Workshop para desvendar arte do horóscopo Nos próximos dias 5, 6 e 7 vai ocorrer o workshop A Arte da Interpretação do Horóscopo, ministrado por astrólogos e escritores que pretendem ensinar e responder questões para a prática. No dia 5, das 19 às 20 horas, será lançado o livro Segredos e Estilos na Interpretação do Horóscopo, com a presença dos autores que também integrarão o workshop, entre eles, Alexey Dodsworth, Edil Carvalho, Gregório J. Pereira de Queiroz e Oscar Quiroga. O workshop e o lançamento ocorrem no Auditório São Vicente de Paulo (R. Albuquerque Lins, 844). A inscrição, cujo valor fica entre R$ 150 e 210, pode ser feita pelo telefone (11) 5549-2655.