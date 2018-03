Workshop de teatro com Travesso Começa na segunda-feira a Semana Cultural Nilton Travesso, na Oficina de Atores Nilton Travesso, em Pinheiros. A programação prevê oito workshops ministrados pelos professores da escola. Em foco, a arte teatral, incluindo Comédia dell?Arte, técnicas orientais de interpretação e processos em teatro-documentário. Os participantes poderão optar por até dois workshops, participar da aula final, O Ofício do Ator, com Nilton Travesso, e assistir às apresentações de duas montagens dos alunos. Mais informações pelo site.