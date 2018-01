Woody Allen e sua hilariante comédia sobre guerrilhas Em sua fase inicial, Woody Allen lançou-se como mestre das comédias deslavadas, que emendavam uma série de gags em um fio de história. São dessa época pérolas como Um Assaltante Bem Trapalhão, Tudo o Que Você Queria Saber sobre Sexo mas Tinha Vergonha de Perguntar e Bananas, que o Telecine Cult exibe às 22 horas. Rodado em 1971, o filme mostra pela primeira vez o personagem neurótico que acompanha Allen até hoje. Trata-se da história do herói urbano que vai fazer a revolução na selva latino-americana. São dois momentos, ambos muito engraçados. No início da história, quando ainda está em Nova York, o personagem sofre com as agruras da vida na cidade. Aí vem a cena famosa em que ele entra na tabacaria para comprar uma revista de sacanagem. Para disfarçar, compra dezenas de outras revistas e quando chega ao caixa falta a etiqueta justamente da de sexo. O atendente berra para o colega e o herói fica mortificado, quando todos na loja olham para ele. Já na floresta, ele simplesmente desmoraliza toda a organização das guerrilhas, revelando sua incapacidade para qualquer tipo de treinamento. Ainda uma das comédias mais engraçadas de Allen.